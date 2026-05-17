Classifica Giro d’Italia 2026 nona tappa | Vingegaard corre da padrone Pellizzari in affanno Eulalio si difende
Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, il danese Vingegaard ha conquistato la vittoria, mentre Pellizzari ha mostrato alcune difficoltà nel finale. La tappa si concludeva con un arrivo in salita a Corno alle Scale, dove gli ultimi 10,8 chilometri presentavano una pendenza media del 5,8%. Tuttavia, gli ultimi 2500 metri sono stati i più impegnativi, con pendenze che superavano il 10% e punte al 15%. Eulalio si è difeso nel tratto finale, mantenendo la posizione.
La nona tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un arrivo in salita a Corno alle Scale: ultimi 10,8 chilometri al 5,8% di pendenza media, ma ultimi 2500 metri particolarmente esigenti (sempre oltre il 10% e con punte al 15%. Dopo le fatiche del Blockhaus e dei muri marchigiani, gli organizzatori hanno deciso di offrire un’ascesa simbolo degli Appennini, che aveva tutte le potenzialità per mettere in difficoltà gli uomini di classifica e scombussolare gli equilibri in gara. Giulio Pellizzari non è parso nella miglior condizione di forma, è andato in difficoltà nelle battute iniziali e si è staccato dai migliori quando mancavano 3,3 chilometri alla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
PERCORSO E FAVORITI TAPPA 9 GIRO D'ITALIA / VINGEGAARD PER IL BIS O ARRIVA UNA FUGA
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