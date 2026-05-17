Classifica Giro d’Italia 2026 nona tappa | Vingegaard corre da padrone Pellizzari in affanno Eulalio si difende

Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, il danese Vingegaard ha conquistato la vittoria, mentre Pellizzari ha mostrato alcune difficoltà nel finale. La tappa si concludeva con un arrivo in salita a Corno alle Scale, dove gli ultimi 10,8 chilometri presentavano una pendenza media del 5,8%. Tuttavia, gli ultimi 2500 metri sono stati i più impegnativi, con pendenze che superavano il 10% e punte al 15%. Eulalio si è difeso nel tratto finale, mantenendo la posizione.

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