Clan Amato-Pagano la rete dello spaccio tra Melito e Mugnano | indagini concluse per 41 indagati

Le autorità hanno concluso le indagini relative a un’organizzazione criminale attiva tra Melito, Mugnano e l’area nord di Napoli. L’indagine ha coinvolto 41 persone ritenute responsabili di gestire un sistema di spaccio di droga con basi operative in quartieri considerati sensibili. La rete si estendeva su un’area vasta e si basava su una struttura organizzata capace di mantenere il controllo delle attività illecite sul territorio. Le indagini hanno portato alla denuncia di tutti gli indagati coinvolti.

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Un’organizzazione strutturata, radicata tra Melito, Mugnano e l’area nord di Napoli, con basi operative nei quartieri più delicati del territorio e un sistema capillare per la gestione dello spaccio. È quanto emerge dall’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 41 persone. Ad anticipare la notizia è Cronache di Napoli. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall’aver favorito il clan Amato-Pagano. Le attività investigative, condotte dai carabinieri della compagnia di Marano, avrebbero documentato un’attività criminale andata avanti dal 2019 fino al giugno scorso, con una gestione stabile e organizzata del traffico di droga. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Clan Amato-Pagano, la rete dello spaccio tra Melito e Mugnano: indagini concluse per 41 indagati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Clan Licciardi, maxi–operazione: la mappa aggiornata del potere dellAlleanza di Secondigliano Sullo stesso argomento Clan Amato-Pagano, sotto chiave la casa di 'Nanduccio o' ragiunier'La prima sezione della Corte di Cassazione presieduta da Giuseppe De Marzo, si è pronunciata sul ricorso presentato da Antonella Di Pinto, moglie di... Clan Di Lauro e narcos albanesi, sgominata rete dello spaccio a Secondigliano: 14 in manetteTempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della... Maxi condanna per il clan Amato-Pagano: quasi 400 anni di carcere - Napoli, maxi processo: 43 imputati del clan Amato-Pagano condannati a 391 anni totali di reclusione. Continua la lettura : ift.tt/NAtngU8 x.com Stangata sul clan Amato-Pagano: quasi 400 anni di carcere per le nuove leveNapoli - Una stangata da quasi quattro secoli di carcere. È un colpo durissimo quello inferto dalla magistratura alle nuove leve del clan Amato-Pagano. Il ... cronachedellacampania.it Clan Amato-Pagano, racket da 300 euro al mese alle pizzerie: ecco chi comandava ad ArzanoEstorsioni a tappeto, ma anche detenzione e porto di armi da fuoco. Sullo sfondo, l’omicidio di un innocente, l’imbianchino Rosario Coppola, ucciso per un tragico scambio di ... ilmattino.it