Ultim’ora SKY Antonio Conte ha comunicato al presidente di voler lasciare Napoli

Ultim’ora: Antonio Conte ha informato il presidente di voler lasciare la guida tecnica del Napoli. La comunicazione è arrivata dopo un periodo di tensioni e discussioni interne, senza specificare i motivi ufficiali di questa decisione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali accordi di separazione o sulle prossime mosse dell’allenatore. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club si prepara a gestire questa fase di transizione.

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Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli sembrerebbe ormai arrivato ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico avrebbe già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il club al termine della stagione, chiudendo così un’esperienza intensa e ricca di emozioni. Una decisione che avrebbe spiazzato gran parte dell’ambiente azzurro, soprattutto dopo i recenti risultati ottenuti dalla squadra. La sensazione è che qualcosa si sia incrinato nelle ultime settimane, nonostante il forte legame creatosi tra Conte, la squadra e la piazza. Le parole pronunciate dopo le ultime partite avevano già lasciato intuire un possibile addio, ma adesso l’indiscrezione lanciata da Sky Sport sembrerebbe confermare definitivamente lo scenario. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il futuro di Antonio Conte: il commento a Sky Saturday Night Sullo stesso argomento Leggi anche: Ultim’ora Napoli, arriva una novità per gli azzurri: il comunicato del club ULTIM’ORA SKY Antonio Conte ha comunicato a De Laurentis di volere lasciare il Napoli. De Laurentis non si opporrà alla sua decisione, si va verso la separazione consensuale. #Napoli | #NapoliCasualMedia x.com Ultim'ora Sky - Conte-Napoli, verso l'addio! Ipotesi separazione consensuale, sondato SarriCalciomercato Napoli, clamorosa ultim'ora di Sky Sport. Da Castel Volturno l'inviato dell'emittente satellitare, Massimo Ugolini, riferisce che sarebbe finita l'avventura in azzurro di Antonio Conte. msn.com SKY - Conte orientato a restare, ma De Laurentiis? Sarri piano BAntonio Conte, che ha un contratto fino al 2027 con il Napoli, pare sia orientato a restare ancora sulla panchina azzurra per rispettare l'accordo preso due stagioni fa con il presidente azzurro Aurel ... msn.com Conte: Finora siamo gli unici ad aver sollevato un trofeo. L'Inter potrebbe sollevarne due, ma l'anno scorso ricordo che non ne hanno sollevato nemmeno uno. reddit