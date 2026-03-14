Napoli-Conte avanti insieme | ADL ha già deciso incontro di fine anno solo una formalità?

Dopo la recente vittoria contro il Lecce, nel club SSC Napoli si discute intensamente del futuro di Antonio Conte. Il presidente del club ha già preso una decisione e si ipotizza che l'incontro di fine anno sia solo una formalità. La questione riguarda il rapporto tra allenatore e società, mentre l’attenzione si concentra sulla prosecuzione del percorso tecnico.

Dopo la vittoria contro il Lecce, in casa SSC Napoli si torna a parlare con insistenza del futuro di Antonio Conte. Nel post partita il tecnico ha lasciato aperta la porta alla permanenza anche nella prossima stagione, spiegando che tutto dipenderà dal confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis al termine dell’annata. Conte ha sottolineato come la decisione finale sarà legata soprattutto alla condivisione di idee, programmi e obiettivi tra allenatore e società. Parole che hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul futuro della panchina azzurra. Conte non ha voluto sbilanciarsi, ribadendo la necessità di sedersi a tavolino con la società per capire se esistono le condizioni per proseguire insieme. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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