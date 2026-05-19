Civitavecchia la sfida dopo il carbone | lavoro e riconversione per Torrevaldaliga Nord

A Civitavecchia, il futuro di Torrevaldaliga Nord si confronta con la fine dell’utilizzo del carbone. La chiusura della centrale elettrica ha portato alla necessità di ripensare alle attività industriali presenti nell’area. In questi mesi si sono aperti dibattiti e iniziative per individuare strategie di riconversione e creazione di nuovi posti di lavoro. La città si prepara ad affrontare questa fase di transizione con interventi mirati alla riorganizzazione delle attività e alla ricerca di soluzioni alternative.

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