L’edizione 2026 di Ecofuturo Festival si è conclusa nelle ultime giornate, con un focus sulla transizione ecologica e le sue sfide. Durante l’evento sono stati affrontati temi come la povertà energetica e la riconversione ecologica, con interventi di esperti e rappresentanti del settore. La manifestazione ha riunito partecipanti provenienti da vari contesti, portando avanti un dibattito sulla necessità di unire innovazione e giustizia sociale nel percorso verso un futuro sostenibile.

Ecofuturo Festival chiude le sue ultime due giornate rilanciando una visione della transizione ecologica che unisce innovazione, giustizia sociale e pace. Non solo tecnologie verdi, ma un confronto concreto tra imprese, ricercatori, associazioni e politica su come uscire dalla dipendenza fossile e affrontare crisi climatica, caro energia e disuguaglianze. La penultima giornata si apre con il dialogo tra Francesco Girardi di Scapigliato e Mario Pascucci, ceo di Caffè Pascucci, simbolo di un’imprenditoria che investe nella sostenibilità reale. Al centro del dibattito subito il tema della povertà energetica con il presidente nazionale ACLI Emiliano Manfredonia e, a seguire, la rivoluzione delle pompe di calore ad alta temperatura e delle imprese senza gas, con aziende e cooperative impegnate nella transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecofuturo Festival chiude l’edizione 2026 e rilancia la sfida verde: dalla lotta alla povertà energetica a alla riconversione ecologica

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