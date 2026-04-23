Ex Metropolitan ok bipartisan alla riconversione La proprietà | Abbiamo atteso 16 anni Garantiamo 60 posti di lavoro

L'assemblea capitolina ha approvato l'accordo di programma per la riconversione dell'ex cinema Metropolitan. La proprietà ha confermato di aver atteso 16 anni prima di arrivare a questa decisione e ha assicurato la creazione di 60 posti di lavoro. La proposta è passata con il consenso di entrambe le parti, segnando una svolta per l'area interessata.