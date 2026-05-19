CityWave Metanopoli Santa Giulia | la mappa degli uffici che stanno cambiando Milano

A Milano, si stanno sviluppando numerosi progetti immobiliari che coinvolgono diverse aree della città. Tra questi, si trova un piano di rigenerazione all’interno dell’area dell’ex caserma Mameli di viale Suzzani. Nei prossimi sei anni, questa zona vedrà la nascita di un nuovo quartiere che comprenderà un grande parco, spazi per uffici e abitazioni. Altre aree interessate da cambiamenti sono CityWave, Metanopoli e Santa Giulia, tutte coinvolte in progetti di riqualificazione e sviluppo edilizio.

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