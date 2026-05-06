Concerto Ligabue a Milano | divieti e zona rossa a Santa Giulia La mappa

Mercoledì 6 maggio si svolge il concerto di Ligabue all'Arena Santa Giulia di Milano. In vista dell'evento, sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione nella zona e viene istituita una zona rossa presso il quartiere Santa Giulia. Contestualmente, è stato predisposto un piano di viabilità straordinario per gestire l’afflusso e il deflusso dei partecipanti all’evento.

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