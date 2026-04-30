A Città della Scienza il weekend è dedicato al mangiar sano

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio, Città della Scienza ospita un evento dedicato al mangiar sano. L'iniziativa fa parte del programma FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e gestito da ISMEA. Durante il weekend, vengono proposte attività e iniziative per sensibilizzare sull’importanza di una alimentazione equilibrata, con un focus particolare su frutta e verdura.

Nell’ambito del programma comunitario FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Città della Scienza dedica il weekend del 2 e 3 maggio al mangiar sano. Attraverso.🔗 Leggi su Napolitoday.it 7 Cibi per Lunghezza e Salute: I Migliori Alimenti per Gli Anziani Notizie correlate Leggi anche: Città della Scienza, un weekend dedicato al mangiar sano Città della Scienza, weekend dedicato al mangiar sano: frutta e verdura protagonisteNell’ambito del programma comunitario “Frutta e verdura nelle scuole”, promosso dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli; I Classici - cittadellascienza.it; CITTÀ DELLA SCIENZA PROTAGONISTA NELLA MOSTRA MESSI A FUOCO CON ALTRI MUSEI CAMPAN; Città della Scienza Messa a fuoco nei musei campani. Città della Scienza, un weekend dedicato al mangiar sanoUn nuovo weekend a Città della Scienza. Piccoli e grandi visitatori potranno scoprire quanto sia importante il consumo di frutta e verdura per adottare abitudini alimentari sane. 2anews.it Sport e Scienza: Gioca, Scopri, Impara! a Città della ScienzaComunicato Stampa Città della Scienza: Saltare tra cerchi colorati, lanciare palloni con traiettorie perfette e sfidare l'equilibrio su percorsi avventurosi, scoprendo allo stesso tempo i segreti del ... parksmania.it Città della Scienza added a new photo. - Città della Scienza - facebook.com facebook