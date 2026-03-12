In Cisgiordania, i coloni israeliani hanno incendiato la moschea di un villaggio palestinese, mentre nuovi insediamenti vengono inseriti nel piano “Un Milione in Samaria”. La crescita degli insediamenti continua senza sosta, con le autorità israeliane che sembrano tollerare queste azioni, approfittando anche della crisi in Medio Oriente. La situazione resta tesa e in continua evoluzione.

Roma, 12 marzo 2026 - I coloni israeliani, approfittando del momento di crisi in Medio Oriente, si stanno espandendo senza limiti sui terreni dei palestinesi, col tacito consenso delle autorità di Tel Aviv. Ultimo inquietante episodio è avvenuto questa mattina quando un gruppo di coloni israeliani ha dato fuoco alla moschea di Mohammad Fayyad nel villaggio di Duma, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Gli aggressori hanno anche imbrattato i muri con dei graffiti. La polizia ha detto di aver aperto un’indagine. Centinaia di attacchi da parte dei coloni dall’inizio della guerra.. Secondo l'organizzazione Yesh Din gli attacchi di coloni ai palestinesi in Cisgiordania sono arrivati a 109 episodi di violenza solo nei primi 10 giorni della guerra con l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Coloni israeliani senza freno in Cisgiordania: bruciata la moschea di un villaggio palestinese. Nuovi insediamenti nel piano “Un Milione in Samaria"

Cisgiordania, coloni israeliani incendiano la moschea di Abu Bakr al-SiddiqLa moschea di Abu Bakr al-Siddiq, nel villaggio di Tell, è stata data alle fiamme questa mattina presto da alcuni coloni israeliani.

Cisgiordania, palestinese preso a bastonate da coloni israeliani: il video della brutale aggressioneDecine di uomini mascherati, armati di bastoni, hanno fatto irruzione in un vivaio e aggredito un uomo palestinese, Basim Saleh Yassin, 67 anni.

Tre attivisti italiani feriti dai coloni israeliani in Cisgiordania. E Netanyahu chiede la grazia al presidente HerzogAlmeno una decina di coloni israeliani mascherati si è presentato nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e hanno rubato passaporti, telefoni cellulari e altri effetti personali.

Striscia di Gaza e Cisgiordania: le bombe e i pestaggi dei coloni continuano: Israele senza freniROMA – I bombardamenti su Gaza e i pestaggi dei coloni israeliani, con la distruzione di case e di uliveti in Cisgiornania sono continui e sempre più frequenti. Insomma, sembra non sia successo niente ...