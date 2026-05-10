Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi | dettagli sull’ultima esterna a Uomini e Donne

Da anticipazionitv.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati protagonisti di un’esterna registrata di recente a Uomini e Donne. La registrazione si è svolta martedì, mentre la scelta finale di Ciro si avvicina e dovrebbe essere annunciata a breve. I due hanno condiviso un momento in esterna che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata con questa registrazione sarà trasmessa prossimamente.

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La scelta finale di Ciro Solimeno a Uomini e Donne si avvicina, con la registrazione prevista per martedì. Recenti dettagli sull’ultima esterna con Elisa Leonardi rivelano un incontro significativo, che potrebbe influenzare la decisione del tronista. Scopriamo insieme cosa è successo durante questa giornata speciale. Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventano genitori bis Un’uscita significativa a Catania. Durante l’esterna, Ciro ed Elisa sono stati avvistati a Catania, iniziando il loro incontro in Via Etnea e proseguendo a Villa Bellini. La presenza delle telecamere ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un’atmosfera vivace.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Tensione e Baci Il Dramma di Elisa e Ciro a Uomini e Donne

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