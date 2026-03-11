Chiara Renzi sul palco del Circolo Aurora con Lotteria degli stereotipi

Domenica 15 marzo alle 17:30 si tiene al Circolo Aurora di Arezzo lo spettacolo “Lotteria degli stereotipi” con Chiara Renzi sul palco. L’evento fa parte della rassegna Aurorainscena e si svolge nel Circolo Culturale Arci Aurora. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in una sede dedicata agli eventi culturali.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Nuovo appuntamento per Aurorainscena al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo domenica 15 marzo alle ore 17:30 con Chiara Renzi e lo spettacolo «Lotteria degli stereotipi». Un marzo interamente dedicato ad attrici che esprimono il pensiero femminile attraverso drammaturgie originali ed interattive. AuroraInScena vuole così onorare un mese ritualmente dedicato, approfittarne per incontrare professioniste del teatro e della cura. Il secondo incontro "Lotteria degli stereotipi" è uno spettacolo che mescola umorismo, riflessione e improvvisazione, tratto dal libro Girls will be girls di Emer O'Toole (le plurali editrice).