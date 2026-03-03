Premio nazionale di Poesia e Narrativa primo posto per uno studente del Pascal Terza una ragazza del Versari Macrelli

Tre studenti dell’Emilia Romagna hanno vinto premi alla XIX edizione del Premio nazionale di Poesia e Narrativa organizzato da Piazza dei Mestieri. Un giovane del Pascal si è aggiudicato il primo posto, mentre una ragazza della scuola Versari Macrelli si è classificata terza. Il concorso, tra i più longevi in Italia, si rivolge esclusivamente agli studenti delle scuole superiori.

Nato nel 2006, il premio conta ormai migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia. Il tema di questa edizione "Pagine dal Futuro. il Nostro!" chiedeva ai partecipanti di riflettere sul proprio vissuto, dalle inquietudini e dai desideri personali, per mettersi in ascolto di un futuro possibile. Per la sezione Narrativa, il vincitore del primo premio è Marco Marozzi, 14 anni, dell'istituto tecnico Blaise Pascal di Cesena, con il titolo: '2052 Ultimo Ordine: Amare'. Premiata con il terzo posto anche Valentina Rossi, 18 anni, dell'Istituto Versari-Macrelli di Cesena, con 'Frutto Tardivo'.