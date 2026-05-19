Cipro 3 italiani fermi | attracco negato per bandiere palestinesi

Tre cittadini italiani sono stati fermati a Cipro dopo che le autorità hanno impedito l’attracco di una nave con bandiere palestinesi. La nave, che trasportava anche droni, era stata costretta a deviare verso l’isola dopo che le forze locali hanno negato l’approdo. La decisione è arrivata in seguito alla presenza di bandiere palestinesi a bordo, che ha portato a controlli e fermo delle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle porti in relazione alle bandiere esposte.

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? Punti chiave Come possono le autorità negare l'attracco per una questione di bandiere?. Perché i droni hanno costretto il veliero a deviare verso Cipro?. Chi interverrà per liberare il membro dell'equipaggio con problemi medici?. Cosa accadrà agli attivisti trasferiti sulla nave prigione verso Ashdod?.? In Breve La flotta Global Sumud Flotilla conta 52 imbarcazioni con 300 attivisti coinvolti.. Marina di Tel Aviv intercetta 40 barche il 18 maggio nelle acque internazionali.. Trasferimento degli attivisti verso il porto di Ashdod previsto per mercoledì 20 maggio.. Daniele Gallina riferisce pressione costante da droni durante la deviazione verso Paphos. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cipro, 3 italiani fermi: attracco negato per bandiere palestinesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, una barca con 3 italiani a Cipro: “Non ci fanno scendere. In porto solo perché abbiamo tolto bandiere Palestina”C’è una barca della Flotilla che lunedì, al termine della giornata degli abbordaggi, si è fermata a Cipro, ma da lì l’equipaggio non può scendere a... Roma in fiamme: bandiere palestinesi sfidano governoIl 14 marzo 2026, Roma ha ospitato una mobilitazione di massa contro il governo attuale, la guerra e un imminente referendum. Flotilla, sono 12 gli italiani fermati dopo il blitz delle forze israeliane. Tajani: Abbiamo chiesto di liberarliLe forze navali dell'Idf hanno intercettato circa 20 imbarcazioni al largo di Cipro. Schlein: Ennesimo atto di pirateria in acque internazionali ... today.it Flotilla, Tajani: Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermatiStiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l'Ambasciata d'Italia a Cipro. È quanto ha ... lapresse.it