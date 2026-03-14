Il 14 marzo 2026, a Roma si sono svolte manifestazioni di massa dove sono state sventolate bandiere palestinesi. Le proteste hanno coinvolto numerosi cittadini che si sono radunati per esprimere sfide contro le decisioni del governo, la guerra in corso e il prossimo referendum. La partecipazione è stata consistente e si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

Il 14 marzo 2026, Roma ha ospitato una mobilitazione di massa contro il governo attuale, la guerra e un imminente referendum. Il corteo, promosso da Potere al Popolo, ha la partecipazione attiva di centri sociali, collettivi studenteschi come Osa e Cambiare Rotta, oltre a movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza e l’Usb. Nel flusso dei manifestanti sono state sfilate bandiere della Palestina, simbolo visibile di solidarietà internazionale. La presenza di queste insegne ha caratterizzato l’evento, trasformando la protesta in un atto chiaro e diretto verso le istituzioni romane. La composizione del fronte unitario. L’alleanza che ha reso possibile questa mobilitazione non è casuale ma strutturata attorno a una rete di soggetti specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma in fiamme: bandiere palestinesi sfidano governo

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