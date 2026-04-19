Molfetta | segreti e lutto il viaggio di Cinzia Cognetti nel dolore
Oggi pomeriggio alle 18, presso l’AnnaGrazia Conceptstore a Molfetta, l’autrice Cinzia Cognetti presenterà il suo nuovo romanzo intitolato
L'autrice Cinzia Cognetti presenterà il suo nuovo romanzo, intitolato Note a margine del mio dolore, oggi pomeriggio alle ore 18 presso l'AnnaGrazia Conceptstore situato a Molfetta. L'incontro letterario vedrà la partecipazione di Teresa Antonacci e porterà al centro dell'attenzione una narrazione che esplora il confine sottile tra la perdita di una figura materna e la riscoperta di verità nascoste dietro i volti familiari. Il racconto si snoda attraverso le vicende di Eva, una protagonista cara .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
"Note al margine del mio dolore": Cinzia Cognetti presenta il suo romanzo d'esordioBRINDISI - Un viaggio attraverso il lutto, la memoria e la costruzione dell'identità: è questo il cuore di "Note al margine del mio dolore", il...
Bisceglie: segreti di famiglia e memorie di guerra con Cognetti e DesiatiMartedì 14 aprile, alle ore 19:00, la città di Bisceglie ospiterà un incontro letterario presso le Vecchie Segherie Mastrototaro.