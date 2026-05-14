Italiani morti alle Maldive durante un'immersione | chi erano le cinque vittime
Cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque delle Maldive, nell’atollo di Vaavu. I subacquei si trovavano a bordo di una barca safari e stavano esplorando un sito a circa 50 metri di profondità. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente, che ha coinvolto un gruppo di italiani impegnati in attività subacquee. Il fatto è stato segnalato alle forze di polizia e alle organizzazioni di tutela del patrimonio marino. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle identità delle vittime è stato reso noto.
Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Il gruppo, a bordo di una safari boat, era impegnato in un’escursione a 50 metri di profondità. Non è mai riemerso. Tra le vittime anche una docente dell’Università di Genova e sua figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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