Italiani morti alle Maldive durante un'immersione | chi erano le cinque vittime

Cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque delle Maldive, nell’atollo di Vaavu. I subacquei si trovavano a bordo di una barca safari e stavano esplorando un sito a circa 50 metri di profondità. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente, che ha coinvolto un gruppo di italiani impegnati in attività subacquee. Il fatto è stato segnalato alle forze di polizia e alle organizzazioni di tutela del patrimonio marino. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle identità delle vittime è stato reso noto.

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Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Il gruppo, a bordo di una safari boat, era impegnato in un’escursione a 50 metri di profondità. Non è mai riemerso. Tra le vittime anche una docente dell’Università di Genova e sua figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia morti alle Maldive: i nomi e le foto. Ecco chi erano Sullo stesso argomento Chi sono i cinque italiani morti durante l'immersione alle MaldiveUna ricercatrice con la figlia, una ecologa marina, un operation manager, un laureato in biologia marina. Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani; Tutte le balle di Conte sul lockdown del 2020 smentite dai verbali Cts; Tg News – 14/5/2026. Cinque italiani sono morti alle #Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime anche Monica Montefalcone, ricercatrice dell’Università di Genova. Le indagini puntano su un possibile problema legato alle bombole. ift.tt/6UpLQca x.com Cinque italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Erano in viaggio con un'agenzia verbaneseTragedia nell'atollo di Vaavu. La Farnesina conferma: I subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità ... rainews.it Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle MaldiveSono cinque gli italiani morti alle Maldive: dopo essere risultati dispersi nel corso di una immersione subacquea. La Farnesina ha fatto sapere che a seguito di un incidente occorso durante un'immers ... tg24.sky.it