Cinque italiani morti alle Maldive durante un' immersione | ecco chi erano le vittime
Cinque cittadini italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive, secondo quanto comunicato dalla Farnesina. L’incidente si è verificato nell’atollo di Vaavu, dove i sub sono deceduti. La nota ufficiale specifica che le vittime erano italiani e che l’incidente si è verificato durante un’immersione subacquea. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sulle condizioni dei sub prima dell’incidente. La Farnesina si è limitata a confermare i fatti senza ulteriori commenti.
La Farnesina ha confermato la morte di cinque subacquei italiani alle Maldive. «In seguito a un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive», si legge in una nota. I cinque sub sarebbero morti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità», si spiega. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l’accaduto, precisa la nota. «La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare», si spiega ancora. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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