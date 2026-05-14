Cinque italiani morti alle Maldive durante un' immersione | ecco chi erano le vittime

Cinque cittadini italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive, secondo quanto comunicato dalla Farnesina. L’incidente si è verificato nell’atollo di Vaavu, dove i sub sono deceduti. La nota ufficiale specifica che le vittime erano italiani e che l’incidente si è verificato durante un’immersione subacquea. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sulle condizioni dei sub prima dell’incidente. La Farnesina si è limitata a confermare i fatti senza ulteriori commenti.

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La Farnesina ha confermato la morte di cinque subacquei italiani alle Maldive. «In seguito a un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive», si legge in una nota. I cinque sub sarebbero morti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità», si spiega. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l’accaduto, precisa la nota. «La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare», si spiega ancora. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione: ecco chi erano le vittime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia morti alle Maldive: i nomi e le foto. Ecco chi erano Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive durante un’immersione: chi erano le cinque vittimeCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Chi sono i cinque italiani morti durante l'immersione alle MaldiveUna ricercatrice con la figlia, una ecologa marina, un operation manager, un laureato in biologia marina. Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani; L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico; Avvelenate dalla ricina: Sospetti su quattro-cinque persone. Il mistero del veleno e il precedente di Casapound. I cinque italiani morti nel corso di una immersione subacquea alle Maldive sono la docente e ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttore sub x.com Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle MaldiveSono cinque gli italiani morti alle Maldive: dopo essere risultati dispersi nel corso di una immersione subacquea. La Farnesina ha fatto sapere che a seguito di un incidente occorso durante un'immers ... tg24.sky.it I 5 sub italiani morti alle Maldive: chi era il padovano Gianluca BenedettiDopo una lunga esperienza nella finanza, lavorava da alcuni anni nell'arcipelago come manager, istruttore subacqueo e capobarca ... rainews.it