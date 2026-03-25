Una delle principali catene cinematografiche italiane sta per chiudere il multisala di Fiume Veneto. In risposta, è stata avviata una raccolta firme per cercare di salvare la struttura. La notizia si inserisce in un quadro di chiusure progressivamente più frequenti nel territorio di Pordenone.

Pordenone continua a perdere pezzi, una battaglia dopo l'altra. Uci cinemas, una delle principali catene cinematografiche in Italia, a breve lascerà Fiume Veneto. Una ritirata che è una sconfitta per l'intera provincia dato che, a meno di un colpo di scena alla Hitchcock, a partire dalla prossima estate il territorio resterà privo di un punto di riferimento con una programmazione ampia, popolare e rivolta alle famiglie. In queste ore c'è chi ha scelto di proporre una raccolta firme trovandosi “di fronte al rischio di perdere un importante pilastro della nostra comunità”. Una campagna promossa in rete per difendere e salvare “non una semplice sala di proiezione, ma un punto di riferimento culturale e sociale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Uci Cinema verso la chiusura: parte la raccolta firme per salvare il multisala di Fiume Veneto

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