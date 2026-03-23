SIENA 3 FOLIGNO 2 SIENA (4-3-2-1): Michielan; Tosini, Somma, Conti, Zanoni (12’ st Cavallari); Barbera (25’ st Mastalli), Rossi (23’ st Vlahovic), Nardi (29’ st Vari); Lipari (39’ st Giannetti), Ciofi; Andolfi. Panchina: Paolucci, Loconte, Noccioli, Bello. Allenatore Voria. FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro (11’ st Cichy), Sbraga, Grea, Falasca; Ferrara, Ceccuzzi, Settimi; Sylla (32’ st Tomassini), Manfredi (19’ st Posada), Pellegrini (30’ st Marchetti). Panchina: Mazzoni, Della Spoletina, Cottini, Longoni, Bevilacqua. Allenatore Manni. Arbitro: Vazzano di Catania (Troina – Botto). Reti: 6’ pt Andolfi, 20’ pt Ciofi, 3’ st Ferrara, 13’ st Manfredi, 45’ st Mastalli (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trionfo Robur! Domenica... bestiale. Da 2-0 a 2-2 ma al 90’ rigore e festa

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