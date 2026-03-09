Gs Maiano in festa le premiazioni sociali

Il Gs Maiano ha organizzato una cerimonia di premiazioni sociali alle Cave di Maiano, a Fiesole, il 9 marzo 2026. La società podistica, tra le più antiche e conosciute dell’area fiorentina, si è riunita per celebrare i propri atleti e volontari in un evento che coinvolge tutta la comunità locale. La giornata ha visto la consegna di riconoscimenti e premi a chi si è distinto durante l’anno.

Fiesole, 9 marzo 2026 – Il Gs Maiano, una delle storiche e più rappresentative società podistiche dell'area fiorentina, si è ritrovato alle Cave di Maiano per la tradizionale cerimonia delle premiazioni sociali. Un appuntamento che ogni anno celebra l'impegno degli atleti e dei volontari del sodalizio, premiando la partecipazione alle gare e i risultati ottenuti nel corso della stagione. Gs Maiano, le premiazioni Accanto alle classifiche sportive trova spazio anche una speciale graduatoria dedicata ai volontari, figure fondamentali nell'allestimento e nella riuscita delle manifestazioni. Il gruppo può vantare oltre settant'anni di storia: la...