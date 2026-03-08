cantiere aperto i bambini non possono uscire in giardino

Il cortile di una scuola rimane chiuso a causa di un cantiere ancora aperto, che non è stato ancora completato o messo in sicurezza. La presenza dei lavori impedisce ai bambini di uscire in giardino, creando malcontento tra i genitori che chiedono chiarimenti e interventi immediati. La situazione si protrae da settimane, senza notizie di una soluzione definitiva.

Cortile della scuola ancora inagibile per la presenza di un cantiere che "non si riesce a chiudere": cresce la protesta dei genitori. La componente genitori del Consiglio d'istituto del Comprensivo di Barlassina ha manifestato il proprio disappunto nei confronti dell'Amministrazione comunale per la situazione paradossale che si è venuta a creare nell'area del Polo scolastico di via Colombo, dove dalla primavera del 2024 sono iniziati i lavori di efficientamento energetico curati da Gelsia per trasformare il complesso scolastico e la biblioteca del Comune di Barlassina in Near Zero Energy Buildings (Nzeb), con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia primaria fino all'80%.

Giardino San Domenico, il cantiere
Il cantiere di riqualificazione del Giardino San Domenico a Imola è finalmente partito ieri, dopo mesi di rinvii e aggiustamenti.

