A Roma si svolge la finale mondiale di Elite Model Look, evento che mette in palio il titolo di nuove modelle di fama internazionale. La competizione, giunta alla sua edizione, vede protagoniste aspiranti supermodel provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge con una selezione di concorrenti che si sono qualificate attraverso varie fasi di casting e prove di passare le sfide finali.

C’è stata un’epoca, nella moda, in cui il mito delle top model irraggiungibili era sulla bocca di tutti. Non si trattava solo di modelle, ma di donne in carriera ammirate dal grande pubblico e dai designer, che se le contendevano a suon di “chi offre di più”. Un sistema che raggiunge il suo apice negli anni Novanta, periodo in cui le “Big Five” ( Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista e Claudia Schiffer ) regnavano sovrane facendo sognare le ragazze di tutto il mondo. Icone irraggiungibili e donne d’affari, contese dai grandi designer a colpi di contratti milionari. Un’estetica e un’attitudine che ancora oggi dominano le passerelle, cavalcando l’inesauribile onda della nostalgia per i Nineties. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle supermodelle anni ’90 alle nuove icone: torna Elite Model Look, arriva a Roma la finale mondiale per incoronare le nuove Naomi Campbell e Cindy Crawford

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