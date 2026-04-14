A 60 anni appena compiuti Cindy Crawford sfoggia un castano cioccolato fondente così vibrante e aristocratico da sembrare opera di ore di balayage E invece? Il segreto è racchiuso in una semplicissima scatola di tinta fai-da-te

A 60 anni appena compiuti, Cindy Crawford mostra un nuovo colore di capelli castano cioccolato che appare molto curato e luminoso. La modella ha rivelato che il segreto dietro questa trasformazione è una semplice scatola di tinta fai-da-te, senza ricorrere a trattamenti professionali costosi. La scelta di evitare i saloni di alta gamma dimostra come un cambio di look possa essere realizzato anche con soluzioni casalinghe.

P er cambiare colore di capelli Cindy Crawford non sceglie dai listini prezzi a tre zeri dei saloni di Madison Avenue. A sessant’anni appena compiuti, decide di dare una lezione di pragmatismo a tutto il front row, dimostrando che per sfoggiare un look da un milione di dollari, potrebbero bastare gli spiccioli per un caffè e un cornetto, o poco più. Insomma, una tinta low cost, di quelle in scatola, che si acquistano al supermercato. Due ore e mezza di cura ogni mattina, così Cindy Crawford a 60 anni si mantiene splendida X Il tutto condiviso su Instagram, dove sotto la direzione creativa dell’hairdresser delle dive Dimitris Giannetos, ha sfoggiato una nuova tonalità subito ribattezzata “Upper East Brunette”.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A 60 anni appena compiuti, Cindy Crawford sfoggia un castano cioccolato fondente così vibrante e "aristocratico" da sembrare opera di ore di balayage. E invece? Il segreto è racchiuso in una semplicissima scatola di tinta fai-da-te Tutto quello che c'è da sapere sulle scelte beauty di Cindy Crawford, che il 20 febbraio ha compiuto 60 anni. Dai capelli al make up, il suo stileSessant’anni appena festeggiati, la modella è famosa anche per uno stile beauty ben riconoscibile, che passa dai capelli lunghi e da un trucco... Cindy Crawford compie 60 anni: dai primi scatti in piscina con il fidanzato del liceo al segreto del suo matrimonio felice, fino a quella volta in cui (per sbaglio) finì nel letto di ClooneyNata a DeKalb, Illinois, da Daniel Kenneth Crawford e Jennifer Sue Moluf, Cindy viene scoperta per caso da un fotografo locale durante il terzo anno... Un tenero addio da parte di Cindy Crawford alla sua cagnolina Widget. "Non sono cresciuta con i cani e, in realtà, ne avevo paura fin da piccola perché da bambina sono stata morsa due volte. Quando ho avuto figli, però, sapevo di non voler trasmettere lor - facebook.com facebook