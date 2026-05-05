In Cina un tribunale vieta di licenziare per sostituire con IA

Un tribunale cinese ha stabilito che le aziende non possono licenziare i dipendenti per sostituirli con intelligenza artificiale. La decisione riguarda un caso in cui un lavoratore aveva perso il posto di lavoro dopo che la sua posizione era stata automatizzata. La sentenza si basa su norme che tutelano i diritti dei lavoratori e vietano licenziamenti motivati esclusivamente dall’introduzione di tecnologie. La decisione si inserisce in un contesto economico segnato da una recessione e da un aumento della disoccupazione tra i giovani.

La sentenza crea un precedente importante, in una Cina che fa i conti con una pesante recessione e disoccupazione giovanile. Una decisione storica, presa in data 28 aprile 2026, che cerca di porre dei margini alle decisioni delle aziende private di sostituire esseri umani con l’IA. Insomma, il licenziamento o la riduzione dello stipendio deve avvenire solo se esistono condizioni oggettive come congiunture economiche, trasformazione della produzione, ecc. La Cina sta affrontando una pesante recessione economica e una disoccupazione giovanile allarmante. Pertanto, il Partito Comunista cinese intende dare priorità alla stabilità del mercato del lavoro, evitando furbizie come la sostituzione sistematica degli esseri umani con le moderne tecnologie allo scopo di risparmiare sulla forza lavoro.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - In Cina un tribunale vieta di licenziare per sostituire con IA Notizie correlate Licenziare per sostituire con l’IA è legale in Italia, l’avvocato Cominotto: “Dovevamo intervenire prima”Dopo la chiusura della sede italiana di InvestCloud e il licenziamento di 37 dipendenti per sostituirli con un sistema di intelligenza artificiale, è... Legittimo licenziare in nome dell’IaMagari Maurizio Landini, il leader maximo della Cgil, tra un corteo pro Pal e un party per il No al referendum con Elly Schlein trova il tempo di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cina, il tribunale vieta licenziamenti e tagli dello stipendio per colpa dell’AI: una sentenza che fa scuola; Cina, sentenza storica del Tribunale di Hangzhou: illegittimo il licenziamento del lavoratore sostituito da AI; Cina, la sentenza rivoluzionaria: non si può licenziare il dipendente sostituito dall'Ai; Licenziamento per sostituzione AI illegittimo: sentenza Hangzhou. Cina, il tribunale vieta licenziamenti e tagli dello stipendio per colpa dell’AI: una sentenza che fa scuolaAl centro del caso, un dipendente addetto al controllo qualità modelli linguistici in una azienda tecnologica: la società gli ha tagliato prima lo stipendio del 40% e lo ha retrocesso, poi il licenzia ... milanofinanza.it La Cina ha svelato una batteria “all-iron flow” ultra-economica per lo stoccaggio di energia rinnovabile, usando ferro abbondante e 80 volte più economico del litio. I ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze hanno creato un elettrolita stabile che resiste - facebook.com facebook Cina, esplosione fabbrica fuochi d'artificio: 26 morti e oltre 60 feriti x.com