App di Poste Italiane | 16 milioni di utenti e oltre 4 milioni di accessi giornalieri

L’app di Poste Italiane conta attualmente 16 milioni di utenti attivi e registra più di 4 milioni di accessi ogni giorno. La piattaforma digitale viene utilizzata quotidianamente da un vasto numero di persone, che accedono per gestire servizi e operazioni di vario genere. I dati sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda, che ha reso noti questi numeri.

L’app di Poste Italiane continua a registrare numeri da record. Secondo il comunicato ufficiale dell’azienda, la piattaforma digitale conta 16 milioni di utenti attivi, con una media giornaliera che supera i 4 milioni di accessi. Per celebrare questo traguardo, Poste Italiane ha pubblicato un servizio dedicato sui propri canali social, sottolineando l’impatto crescente della sua presenza digitale. Il successo dell’app è strettamente legato alla migrazione verso la cosiddetta “super app”. Nell’ultimo trimestre del 2025, l’azienda ha integrato tutti i servizi digitali in un’unica piattaforma, semplificando l’esperienza degli utenti. L’app non funziona solo come strumento sullo smartphone, ma agisce da ponte verso gli uffici postali. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - App di Poste Italiane: 16 milioni di utenti e oltre 4 milioni di accessi giornalieri Articoli correlati Leggi anche: Poste Italiane, l'app 'P' supera 4 mln utenti giornalieri L’app integrata di Poste usata da 16 milioni di utentiOLTRE 16 MILIONI di italiani usano la nuova app “Poste Italiane”, di cui 300mila over 80. Aggiornamenti e notizie su App di Poste Italiane 16 milioni di... Temi più discussi: Fusione Postepay - BancoPosta: cosa cambia per i clienti di Poste; TG Poste del 4 marzo 2026; Poste Italiane, Del Fante: Anno finanziario da record; Calendario Retribuzione 2026 Poste Italiane: tutte le date di stipendio, tredicesima, quattordicesima e premio di risultato. Poste Italiane, numeri da record per l'App PRoma, 10 mar. (askanews) - Poste Italiane registra numeri da record per l'App P. L'applicazione unica supera infatti i 4 milioni di utenti giornalieri, mentre quelli complessivi sono oltre 16 milion ... quotidiano.net App P di Poste Italiane: la super app italiana che batte tutti i recordApp P di Poste Italiane raggiunge 16 milioni di utenti attivi e 4 milioni giornalieri. Scopri come la super app rivoluziona il digitale italiano. Sono 16 milioni gli utenti attivi che oggi scelgono la ... telefonino.net Poste Italiane. . Numeri record per l'App Poste Italiane: oltre 4 milioni di utenti giornalieri si affidano ai servizi digitali del Gruppo. Una pietra miliare, come ha spiegato l'Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati fin - facebook.com facebook