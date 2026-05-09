Lecco come la Recanati del Nord | il piano di Francesca Losi per rivoluzionare turismo cultura e parcheggi

Da leccotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco si sono svolte le primissime presentazioni ufficiali in vista delle prossime elezioni comunali. Nel cortile di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi, è stata annunciata la lista del Partito Popolare del Nord, che sostiene la candidata sindaco Francesca Losi. La presentazione ha attirato diversi partecipanti, pronti a seguire le decisioni della coalizione in vista del voto previsto per il 24 e 25 maggio.

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Il cortile di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della lista del Partito Popolare del Nord a sostegno di Francesca Losi, candidata sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Una ventina di candidati schierati a testimoniare la squadra che.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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