Lecco come la Recanati del Nord | il piano di Francesca Losi per rivoluzionare turismo cultura e parcheggi

A Lecco si sono svolte le primissime presentazioni ufficiali in vista delle prossime elezioni comunali. Nel cortile di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi, è stata annunciata la lista del Partito Popolare del Nord, che sostiene la candidata sindaco Francesca Losi. La presentazione ha attirato diversi partecipanti, pronti a seguire le decisioni della coalizione in vista del voto previsto per il 24 e 25 maggio.

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