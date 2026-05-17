Arriva la colonscopia virtuale la svolta per chi teme l’esame tradizionale | ecco come funziona L’esperto avverte | Non è un esame di serie B ma ci sono casi in cui non basta

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La colonscopia virtuale si presenta come un’alternativa all’esame tradizionale, offrendo un metodo diverso per esaminare l’intestino. La procedura utilizza tecnologie di imaging avanzate e permette di ottenere immagini dettagliate senza l’uso di strumenti invasivi. Tuttavia, un esperto sottolinea che, in alcuni casi, questa tecnica non può sostituire completamente la colonscopia classica. Per anni, l’esame invasivo è stato considerato un passaggio inevitabile, ma ora si cerca di offrire una soluzione meno fastidiosa per chi deve sottoporvisi.

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Per anni è stata percepita come un passaggio inevitabile ma temuto, spesso rimandato: la colonscopia. Oggi, però, una versione “virtuale” promette di cambiare il rapporto tra pazienti e prevenzione. La cosiddetta colonscopia virtuale – o colon-TAC – è un esame radiologico che utilizza la tomografia computerizzata per ottenere immagini tridimensionali dell’intestino. Dopo una preparazione intestinale oggi più leggera rispetto al passato, viene introdotto un piccolo sondino rettale per insufflare anidride carbonica e distendere il colon; a quel punto la TAC acquisisce le immagini che, grazie a software dedicati, permettono al radiologo di “navigare” virtualmente all’interno del viscere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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