Fuori dal Coro la gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione al centro della puntata

Nella puntata di questa settimana di Fuori dal Coro, si è parlato di gestione dell’immigrazione e delle sfide legate all’integrazione. Come ogni domenica, il conduttore ha condotto un approfondimento sulla questione, affrontando i temi principali attraverso interviste e commenti. La trasmissione, in onda sulla prima serata di Rete 4, ha dedicato spazio a diversi aspetti del fenomeno migratorio e delle relative criticità.

Mario Giordano, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 26 aprile 2026. Al centro della puntata, la gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione. A tal proposito, le telecamere della trasmissione hanno continuato a seguire gli sviluppi della vicenda di Babou Jallow, il giovane gambiano che, nonostante le numerose denunce, continua a spaventare i cittadini tra Pesaro e Cattolica. Spazio anche a un’ inchiesta sugli abusi nella Chiesa, con le testimonianze inedite di due vittime che accusano il responsabile di un importante ordine religioso.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Fuori dal Coro, la gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione al centro della puntata Notizie correlate Fuori dal Coro, il tema dell’immigrazione al centro della puntataMario Giordano torna questa sera, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di inchieste della prima serata di... Fuori dal Coro, il caso della prof accoltellata dal 13enne a Bergamo al centro della puntataMario Giordano torna questa sera, domenica 29 marzo, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fuori dal coro: Puntata del 19 aprile Video; La troupe di Fuori dal coro aggredita in piazza Dante a Trento; Fuori dal coro: Ladri di case: occupano da 3 anni, li sgomberano e rioccupano Video; Fuori dal coro: Ladri di case: l'abusiva occupa da 7 anni (e maltratta gli animali) Video. Fuori dal Coro sospeso per Barcellona-Real Madrid: su Rete 4 torna il calcio dopo dieci anniIl 10 maggio su Rete 4 non andrà in onda Fuori dal Coro. Al suo posto, la sfida di Liga tra Barcellona e Real Madrid. Una notizia che, in condizioni normali, potrebbe sembrare una semplice scelta edit ... fanpage.it Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it Passione Fiorentina. . La voce fuori dal Franchi dei tifosi viola post Fiorentina-Sassuolo - facebook.com facebook . @SerieA, le formazioni ufficiali di @GenoaCFC- @Como_1907: fuori Colombo x.com