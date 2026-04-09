FederlegnoArredo | servono politiche industriali a sostegno dell’export Made in Italy

La filiera del legno-arredo in Italia si prepara a chiudere il 2025 con un fatturato di circa 52,2 miliardi di euro, segnando un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Dopo un periodo di rallentamento nei due anni precedenti, i dati indicano una fase di stabilità. FederlegnoArredo ha sottolineato la necessità di adottare politiche industriali mirate per sostenere l’export del settore.

La filiera del legno-arredo italiana affronta il 2026 con un fatturato alla produzione che nel 2025 ha raggiunto 52,2 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% rispetto al 2024, segnale positivo di stabilizzazione dopo il rallentamento del biennio precedente. Crescita sostenuta dal mercato interno che si è attestato 33 miliardi (+2%) grazie al comparto residenziale e alla dinamicità di quello non residenziale nonostante il progressivo ridimensionamento degli incentivi fiscali legati all’edilizia. Sul fronte dei mercati esteri le esportazioni sono rimaste stabili (+0,4%) per oltre 19,3 miliardi a fronte di un contesto internazionale complesso e segnato da andamenti disomogenei tra mercati maturi e nuove destinazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Si parla di: Legno-Arredo: fatturato di 52,2 miliardi nel 2025.

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