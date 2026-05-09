Cassa integrazione e licenziamenti la Cgil | Crisi profonda servono nuove politiche industriali

Nel primo trimestre del 2026, in Emilia-Romagna, sono state autorizzate oltre 11,8 milioni di ore di cassa integrazione. La segreteria generale della principale organizzazione sindacale ha commentato la situazione affermando che la crisi industriale è molto grave e ha chiesto l’adozione di nuove politiche per il settore. La crisi ha portato a un aumento dei licenziamenti e delle ore di integrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel primo trimestre del 2026 in Emilia-Romagna sono state autorizzate oltre 11,8 milioni di ore di cassa integrazione. In Romagna le ore complessive superano i 2,8 milioni: 733.028 a Forlì-Cesena, 477.326 a Ravenna e oltre 1,6 milioni a Rimini. Per la provincia di Forlì-Cesena, i settori.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cgil, 'l'Italia senza politiche industriali, rischia il declino'"Problemi profondi", "un processo di vera e propria deindustrializzazione", "interi territori si desertificano" e in aree come il Sud "la situazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protesta; Pomigliano, caso Trasnova revocati i licenziamenti: scatta la cassa integrazione; Teknoservice, Ficco (Uilm): Ritirati i licenziamenti; Trasnova e Logitech domattina facciano lo stesso; Trasnova/Logitech/Teknoservice, ritirati i licenziamenti. Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protestaAccordo tra azienda e sindacati: ritirati i licenziamenti previsti dal piano di risanamento. Si useranno cassa integrazione e ricollocazioni volontarie per evitare gli esuberi ... bolognatoday.it Bononia University Press, ritirati i licenziamenti. Salvi quattro lavoratori, parte la ’cassa’Non ci saranno licenziamenti in Bologna University press, l’editrice universitaria che fa capo alla Fondazione Alma Mater. Al termine ... ilrestodelcarlino.it Per i lavoratori che percepiscono l’ #indennità di #disoccupazione #NASpI o che siano stati temporaneamente sospesi con il ricorso alla #CassaIntegrazione, percepire un #bonusfiscale in #bustapaga può rappresentare una vera e propria salvezza x.com Ho la sensazione di essere sempre stato un dipendente molto nella media o forse al di sotto della media nei lavori. Tuttavia, non sono mai stato licenziato o messo in cassa integrazione. È normale reddit