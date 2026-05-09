Cassa integrazione e licenziamenti la Cgil | Crisi profonda servono nuove politiche industriali
Nel primo trimestre del 2026, in Emilia-Romagna, sono state autorizzate oltre 11,8 milioni di ore di cassa integrazione. La segreteria generale della principale organizzazione sindacale ha commentato la situazione affermando che la crisi industriale è molto grave e ha chiesto l’adozione di nuove politiche per il settore. La crisi ha portato a un aumento dei licenziamenti e delle ore di integrazione.
Nel primo trimestre del 2026 in Emilia-Romagna sono state autorizzate oltre 11,8 milioni di ore di cassa integrazione. In Romagna le ore complessive superano i 2,8 milioni: 733.028 a Forlì-Cesena, 477.326 a Ravenna e oltre 1,6 milioni a Rimini. Per la provincia di Forlì-Cesena, i settori.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Martin Casini è uno dei dipendenti dell’azienda che non ha più commesse per effetto della crisi del settore. Il 25 maggio vertice in Regione per far fronte alla drammatica situazione di chi non ha cassa integrazione facebook
Per i lavoratori che percepiscono l’ #indennità di #disoccupazione #NASpI o che siano stati temporaneamente sospesi con il ricorso alla #CassaIntegrazione, percepire un #bonusfiscale in #bustapaga può rappresentare una vera e propria salvezza x.com
Ho la sensazione di essere sempre stato un dipendente molto nella media o forse al di sotto della media nei lavori. Tuttavia, non sono mai stato licenziato o messo in cassa integrazione. È normale reddit