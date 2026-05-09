Cassa integrazione e licenziamenti la Cgil | Crisi profonda servono nuove politiche industriali

Da forlitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre del 2026, in Emilia-Romagna, sono state autorizzate oltre 11,8 milioni di ore di cassa integrazione. La segreteria generale della principale organizzazione sindacale ha commentato la situazione affermando che la crisi industriale è molto grave e ha chiesto l’adozione di nuove politiche per il settore. La crisi ha portato a un aumento dei licenziamenti e delle ore di integrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel primo trimestre del 2026 in Emilia-Romagna sono state autorizzate oltre 11,8 milioni di ore di cassa integrazione. In Romagna le ore complessive superano i 2,8 milioni: 733.028 a Forlì-Cesena, 477.326 a Ravenna e oltre 1,6 milioni a Rimini. Per la provincia di Forlì-Cesena, i settori.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Cgil, 'l'Italia senza politiche industriali, rischia il declino'"Problemi profondi", "un processo di vera e propria deindustrializzazione", "interi territori si desertificano" e in aree come il Sud "la situazione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protesta; Pomigliano, caso Trasnova revocati i licenziamenti: scatta la cassa integrazione; Teknoservice, Ficco (Uilm): Ritirati i licenziamenti; Trasnova e Logitech domattina facciano lo stesso; Trasnova/Logitech/Teknoservice, ritirati i licenziamenti.

cassa integrazione e licenziamentiBologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protestaAccordo tra azienda e sindacati: ritirati i licenziamenti previsti dal piano di risanamento. Si useranno cassa integrazione e ricollocazioni volontarie per evitare gli esuberi ... bolognatoday.it

cassa integrazione e licenziamentiBononia University Press, ritirati i licenziamenti. Salvi quattro lavoratori, parte la ’cassa’Non ci saranno licenziamenti in Bologna University press, l’editrice universitaria che fa capo alla Fondazione Alma Mater. Al termine ... ilrestodelcarlino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.