Al via la stagione 2026 del Parco San Marco | riflettori puntati sull’eccellenza 5 stelle di ARIA Retreat & SPA

Il Parco San Marco Hotels & Beach Resort ha aperto ufficialmente la stagione turistica 2026. La struttura, situata tra le rive del Lago di Lugano e il Lago di Como, si presenta come una meta di lusso con servizi di alto livello. La riapertura segna l'inizio di un nuovo ciclo di attività e offerte per i visitatori che si recheranno nella zona durante i mesi prossimi.

LAGO DI LUGANO, 27 marzo 2026 – Il Parco San Marco Hotels & Beach Resort, destinazione d’eccellenza situata tra le sponde del Lago di Lugano e il fascino del Lago di Como, ha inaugurato ufficialmente la stagione turistica 2026. Immerso in un parco subtropicale di 40.000 mq, il Resort si conferma un punto di riferimento per l’ospitalità internazionale, quest’anno con un focus ancora più deciso sull’esperienza d’élite firmata ARIA Retreat & SPA. Se il Parco San Marco continua a essere la scelta prediletta per coloro che cercano una perfetta vacanza “leisure” grazie alla sua anima 4 stelle e alle numerose aree dedicate alle famiglie, ARIA Retreat & SPA rappresenta la massima espressione del lusso contemporaneo all’interno del complesso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Al via la stagione 2026 del Parco San Marco: riflettori puntati sull’eccellenza 5 stelle di ARIA Retreat & SPA Articoli correlati Curiosità, il GFF sull'Italian Journal of Psychiatry: riflettori puntati sull'articolo del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl“Empathy in Youth in the Digital Era: An Experiential Workshop at the Giffoni Film Festival”: questo il titolo dell'articolo realizzato dal... Leggi anche: Riflettori puntati sull’Iran. E si spegne la cronaca su Gaza Tutto quello che riguarda Al via la stagione 2026 del Parco San... Discussioni sull' argomento Parco Delfino Blu, iniziati i lavori alle strutture: Ora altri interventi. L'elenco; Tutti i nuovi appuntamenti di Soffitte in piazza a Verona; Joan Thiele e Michele Bravi in concerto a Mestre per Bissuola live primavera 2026; Pini pericolanti al Parco dei Fiori: scatta l’ordinanza del Comune. Parco San Marco nel cuore Le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti. Paulo Coelho. - facebook.com facebook