A Cannes, l’attrice ha attirato l’attenzione sfoggiando capelli mossi e lasciati al naturale, senza piega o styling elaborato. La sua scelta ha suscitato commenti tra il pubblico e i media, contribuendo a discutere delle tendenze di bellezza e del modo di presentarsi sul red carpet. La presenza di Cara Delevingne in questa occasione ha confermato come un look semplice possa comunque catturare l’attenzione e fare notizia.

Cara Delevingne e i suoi capelli a Cannes ci fanno sognare (e impazzire) e insegnano una lezione di stile. Da un lato ci sono celeb come Zendaya, che sui red carpet incarnano l’essenza di ogni look che indossano, dalla diva Anni 30 a quelli futuristici. E poi c’è lei, Cara Delevingne. L’ex modella diventata attrice invece, rimane sempre fedele a se stessa. E al photocall di Club Kid (dove Cara affianca Jordan Firstman, qui al suo debutto alla regia di un lungometraggio) rompe i rigorosi schemi dei red carpet. Dimentichiamoci quindi le acconciature un po’ impostate e polished che abbiamo visto fino ad oggi. Al completo maschile gessato Cara Delevingne abbina un’ acconciatura scompigliata con frangia fluffy, ancora castana dopo il cambio di look con cui ci ha sorpresi a febbraio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cara Delevingne a Cannes rompe gli schemi sfoggiando capelli mossi senza piega

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