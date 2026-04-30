Durante la cerimonia dei Billboard Women in Music del 2026, l’attrice e modella ha attirato l’attenzione con un look androgino abbinato a tacchi alti. La presenza di un outfit di stile mannish ha suscitato commenti tra i presenti, mentre il red carpet si conferma come palco di scelte di moda che sfidano le convenzioni tradizionali. La serata ha visto l’esibizione di diversi artisti e momenti dedicati all’empowerment femminile.

Il red carpet dei Billboard Women in Music è da sempre quel palcoscenico dove la moda incontra l'emancipazione, l'inclusività ed il potere femminile, e l'edizione 2026 non ha certo fatto eccezione. Tra le star più attese di quest'anno all'Hollywood Palladium vi era di sicuro Cara Delevingne, che ha catturato l'attenzione di fotografi e presenti con un look che ha riscritto le regole del power dressing contemporaneo. Vediamo insieme in che modo. Cara Delevingne, che ha elevato l'estetica mannish ai Billboard Women in Music 2026 Nella notte dedicata alla forza e al talento femminile...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cara Delevingne, il mannish look sorprendente (ma con tacchi) a Hollywood

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