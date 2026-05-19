Aggredisce commerciante a Chiaiano ma la gazzella dei carabinieri era lì | arrestato passerà il compleanno in carcere

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio notturno, i carabinieri del Radiomobile hanno assistito a un’aggressione a un commerciante a Chiaiano. Un uomo è stato arrestato sul posto, mentre un suo complice è riuscito a scappare a bordo di una vettura. La macchina è stata intercettata dai militari, che hanno avviato le ricerche. La persona fermata passerà il compleanno in carcere, mentre le indagini proseguono per rintracciare il complice fuggitivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I carabinieri del Radiomobile erano in zona per un servizio notturno quando hanno visto la scena: il complice è fuggito con la Matiz, le ricerche continuano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cagliari, chiama i Carabinieri dopo un tamponamento ma era ubriaco e senza patente e li aggredisce: arrestatoUn 51enne chiama i carabinieri per un incidente a Quartucciu (Cagliari), ma finisce per essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Quartucciu, chiama i Carabinieri dopo un tamponamento ma era ubriaco e senza patente e li aggredisce: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i primi controlli A Quartucciu, nel Cagliaritano, un uomo di 51 anni ha chiamato i Carabinieri dopo essere...

aggredisce commerciante a chiaianoAggredisce commerciante a Chiaiano ma la gazzella dei carabinieri era lì: arrestato, passerà il compleanno in carcereI carabinieri del Radiomobile erano in zona per un servizio notturno quando hanno visto la scena: il complice è fuggito con la Matiz, le ricerche continuano ... fanpage.it

aggredisce commerciante a chiaianoNapoli, i carabinieri fermano rapinatore in diretta a ChiaianoLa notte del 18 maggio, a Chiaiano, un rapinatore è stato bloccato in diretta dai carabinieri. Erano le 3 del mattino quando il rapinatore ha preso di mira un 55enne, ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web