Aggredisce commerciante a Chiaiano ma la gazzella dei carabinieri era lì | arrestato passerà il compleanno in carcere

Durante un servizio notturno, i carabinieri del Radiomobile hanno assistito a un’aggressione a un commerciante a Chiaiano. Un uomo è stato arrestato sul posto, mentre un suo complice è riuscito a scappare a bordo di una vettura. La macchina è stata intercettata dai militari, che hanno avviato le ricerche. La persona fermata passerà il compleanno in carcere, mentre le indagini proseguono per rintracciare il complice fuggitivo.

I carabinieri del Radiomobile erano in zona per un servizio notturno quando hanno visto la scena: il complice è fuggito con la Matiz, le ricerche continuano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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