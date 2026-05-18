Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra il tecnico attuale e il club partenopeo si sarebbero create tensioni, portando a ipotizzare un possibile addio a fine stagione. Nel frattempo, sono stati fatti i nomi di tre allenatori come possibili sostituti: Sarri, Allegri e Grosso. La situazione nello spogliatoio del Napoli viene descritta come delicata, con segnali di distacco tra la squadra e l’allenatore in carica. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Tira aria d’addio tra Conte e il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla situazione nello spogliatoio del Napoli. Ieri, Champions ottenuta, le parole del tecnico sono sembrate parole di un commiato dopo due stagioni molto positive: uno scudetto e un secondo posto. Ma ci sono anche alcune cose che non sono andate, tanti gli infortuni, le tensioni, il rapporto con i giocatori, l’esigenza del tecnico che potrebbe non coincidere più con i nuovi piani del club. Ed ecco che la Gazzetta fotografa lo stato dell’arte: chi c’è dietro Conte nei pensieri di De Laurentiis? Sarri è il preferito dal Napoli e dalla città. Per la Gazza in testa c’è Maurizio Sarri ma non bisogna sottovalutare il profilo di Max Allegri che l’anno scorso (e anche in passato) è stato vicinissimo al Napoli e infine Grosso che piace come none nuovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri, Allegri e Grosso i tre nomi per il dopo Conte

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