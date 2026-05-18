Donne trovate morte a Pollena Trocchia Napoli 48enne confessa | Erano due prostitute le ho uccise per non pagarle

A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, sono state trovate due donne morte in un cantiere edile. Un uomo di 48 anni ha confessato di averle uccise, dichiarando di averlo fatto perché si era rifiutato di pagare il compenso concordato per un rapporto sessuale. La polizia sta approfondendo i dettagli della vicenda e verificando le motivazioni dell’uomo, che ha ammesso di aver commesso il delitto. La scena del crimine è stata oggetto di rilievi da parte degli investigatori.

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