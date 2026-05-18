Donne trovate morte a Pollena Trocchia Napoli 48enne confessa | Erano due prostitute le ho uccise per non pagarle
A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, sono state trovate due donne morte in un cantiere edile. Un uomo di 48 anni ha confessato di averle uccise, dichiarando di averlo fatto perché si era rifiutato di pagare il compenso concordato per un rapporto sessuale. La polizia sta approfondendo i dettagli della vicenda e verificando le motivazioni dell’uomo, che ha ammesso di aver commesso il delitto. La scena del crimine è stata oggetto di rilievi da parte degli investigatori.
A scatenare la reazione dell'uomo sarebbe stato il rifiuto nel saldare il compenso pattuito per il rapporto sessuale Svolta nel caso delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, Napoli. Un 48enne, identificato e fermato come sospetto dopo il ritrovamento dei due corp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Due donne uccise a Pollena Trocchia: i corpi ritrovati in un cantiere edile
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Pollena Trocchia (Napoli), trovate morte due donne in un cantiere edile abbandonato. Si tratterebbero di escort straniere. Arrestato un 48enne residente a Sant'Anastasia: ha confessato di averle uccise in due giorni diversi dopo essersi rifiutato di pagare a ent x.com
Sono state identificate le due donne trovate morte questa mattina, nel cantiere in costruzione a Pollena Trocchia. Si tratta di una 29enne originaria del Casertano e di una 49enne di nazionalità ucraina. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto respons - Facebook facebook
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