Donne trovate morte a Pollena Trocchia Napoli 48enne confessa | Erano due prostitute le ho uccise per non pagarle

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, sono state trovate due donne morte in un cantiere edile. Un uomo di 48 anni ha confessato di averle uccise, dichiarando di averlo fatto perché si era rifiutato di pagare il compenso concordato per un rapporto sessuale. La polizia sta approfondendo i dettagli della vicenda e verificando le motivazioni dell’uomo, che ha ammesso di aver commesso il delitto. La scena del crimine è stata oggetto di rilievi da parte degli investigatori.

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A scatenare la reazione dell'uomo sarebbe stato il rifiuto nel saldare il compenso pattuito per il rapporto sessuale Svolta nel caso delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, Napoli. Un 48enne, identificato e fermato come sospetto dopo il ritrovamento dei due corp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Donne trovate morte a Pollena Trocchia (Napoli), 48enne confessa: "Erano due prostitute, le ho uccise per non pagarle"
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Due donne uccise a Pollena Trocchia: i corpi ritrovati in un cantiere edile

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