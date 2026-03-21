Quando gli opposti si attraggono Holland & Loueke e Steve Coleman strabilianti alla prima del Bergamo Jazz

Alla prima del Bergamo Jazz, Holland & Loueke e Steve Coleman hanno portato sul palco un'esibizione intensa e coinvolgente. I musicisti hanno dimostrato grande maestria nel mescolare stili diversi, creando un concerto ricco di energia e virtuosismi. La serata ha visto un pubblico attento e appassionato, che ha seguito con interesse ogni momento della performance.

“Setting the pace, striving for peace”. Dettare il passo, impegnarsi per la pace. Con queste parole di speranza, Joe Lovano apre la serata iniziale del Bergamo Jazz Festival al Teatro Donizetti, presentando il primo ospite che, con grande affetto e in perfetto italiano, chiama: “Maestro dei maestri, Mr. Dave Holland”. Il maestro sale sul palco insieme al suo complice Lionel Loueke. Il secondo alla chitarra elettrica e alla voce, il primo al “Czech Ease”, un contrabbasso dalla cassa ridotta, progettato per diminuire l’ingombro senza sacrificare la qualità del suono. Sul palco i due sembrano anime gemelle musicali. E pensare che il duo è nato solo un paio di anni fa, durante un’improvvisazione in un soundcheck: un’intesa immediata, un seme piantato quasi per caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Inter Napoli, Conte e Chivu sono “opposti che si attraggono”. L’analisi de La Gazzetta dello Sport in vista del big match Leggi anche: Due opposti che si attraggono quest’inverno all’insegna dello stile cozy chic