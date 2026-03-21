Infortunio Bastoni il difensore dell’Inter è ancora ko | ora rischia anche la Nazionale

Il difensore dell’Inter è ancora alle prese con un infortunio che lo tiene fuori dal campo. La sua assenza prosegue e ora c’è il rischio di non essere convocato per i prossimi playoff con la Nazionale. La situazione ha attirato l’attenzione sui possibili effetti a livello internazionale. La sua condizione fisica resta sotto osservazione da parte dello staff medico.

Infortunio Bastoni, il difensore dell’Inter è ancora ko: ora rischia anche i playoff Mondiali con la Nazionale. Le ultime novità. L’ Inter di Cristian Chivu e la Nazionale di Gennaro Gattuso devono fare i conti con il prolungato stop di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro non ha ancora smaltito l’infortunio rimediato durante il derby contro il Milan, conseguenza di un duro contrasto con Adrien Rabiot. Nonostante i lievi segnali di miglioramento mostrati nelle ultime ore, lo staff medico ha deciso di non rischiare: Bastoni ha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo e non prenderà parte alla delicata trasferta di domani contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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