Bastoni Barcellona dalla Spagna sicuri | il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick

Il Barcellona è in attesa di una decisione da parte di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, riguardo al suo futuro. La trattativa tra i due club è in corso e il giocatore ha ormai preso una scelta. Ora, la palla passa all’allenatore del Barcellona, che dovrà valutare come procedere in vista della prossima stagione. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli addetti ai lavori.