Lucia Ilardo, concorrente del Grande Fratello Vip 2026, ha una laurea in Giurisprudenza e ha partecipato a Temptation Island. La sua vita sentimentale è stata al centro del gossip, con presunti flirt con Lorenzo Spolverato e relazioni passate con Rosario Guglielmi. La sua notorietà deriva da queste esperienze, e ora si trova nel reality show, in attesa di ulteriori sviluppi.

Dalla laurea in Giurisprudenza alla notorietà in tv: il percorso di Lucia Ilardo tra amori turbolenti, gossip e il debutto al Grande Fratello Vip 2026 La ex protagonista di Temptation Island, Lucia Ilardo, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. La giovane modenese, dopo la fine del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Lucia Ilardo del GF Vip 2026, dal presunto flirt con Lorenzo Spolverato all'ex Rosario Guglielmi al tentatore di Temptation Island

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