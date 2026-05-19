Raffaele Sollecito è stato coinvolto nel procedimento giudiziario legato all’omicidio di una studentessa straniera avvenuto a Perugia nel 2007. Dopo il processo e le successive fasi di appello e cassazione, ha visto le sue condanne annullate e si è allontanato dal centro dell’attenzione mediatica. Attualmente, non svolge attività pubbliche di rilievo e non ci sono notizie ufficiali che attestino un suo rapporto diretto con Amanda Knox. La sua vita recente si mantiene in privato.

Il nome di Raffaele Sollecito è legato indissolubilmente a uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana recente: l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Da allora, la sua vita è cambiata radicalmente, passando dalle prime pagine dei giornali alle aule di tribunale, fino a una lenta ricostruzione personale e professionale. Oggi, a distanza di quasi vent’anni da quella notte, Sollecito è un uomo diverso, impegnato nel mondo dell’informatica e lontano dai riflettori, ma ancora segnato da un passato che non può essere dimenticato. Chi è davvero Raffaele Sollecito? Cosa fa oggi nella sua vita professionale? E com’è rimasto il suo rapporto con Amanda Knox, la ragazza con cui condivise giorni di libertà e anni di accuse? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Raffaele Sollecito, cosa fa oggi e com’è rimasto in contatto con Amanda Knox

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole», Raffaele Sollecito a Belve Crime

Sullo stesso argomento

La vita di Raffaele Sollecito oggi, dall’assoluzione per l’omicidio di Meredith al rapporto con Amanda KnoxRaffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher insieme alla fidanzata degli anni universitari, Amanda Knox, è tornato a parlare della...

Raffaele Sollecito a Belve Crime: “Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrire”Raffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella...

Chi è Andreea Mihaela Gheorghe, ex fidanzata di Raffaele Sollecito x.com

Raffaele Sollecito a Belve Crime: Ancora oggi molti mi considerano colpevole reddit

Raffaele Sollecito: perché è stato assolto e cosa fa oggi | Meredith Kercher? Per molti sono colpevoleRaffaele Sollecito a Belve Crime sul caso Meredith Kercher: perché è stato assolto ma molti pensano ancora sia colpevole e cosa fa oggi ... ilsussidiario.net

Meredith Kercher: cos’è successo | L’omicidio, Knox, Sollecito e Guede: 18 anni dopo spunta un nuovo nome?Meredith Kercher, il caso a Belve Crime con Raffaele Sollecito: cos'è successo dall'omicidio fino al processo e al nuovo (presunto) filone investigativo Protagonista della puntata odierna di Belve ... ilsussidiario.net