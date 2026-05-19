Chi è Dario Costantini il fidanzato di Adriana Volpe | Ci siamo avvicinati in punta di piedi

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Costantini è un imprenditore originario di Piacenza che, secondo quanto riferito, ha iniziato una relazione con Adriana Volpe. La coppia ha annunciato di essersi avvicinata con cautela, puntando a costruire un rapporto solido nel tempo. Costantini ha alle spalle un periodo difficile, che sembra aver influito sulla sua vita personale. La loro storia è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche, e si parla di una relazione che si estende fino al 2024.

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Il fidanzato di Adriana Volpe è Dario Costantini, imprenditore piacentino al quale è legata al 2024, arrivato dopo aver attraversato un periodo buio. Stasera il volto tv sarà tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda a partire dalle 21:50 su Canale 5. Nato nel 1975 a Piacenza, Costantini è un imprenditore che dopo aver diretto la sezione della sua città e poi quella regionale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), dal 2021 è al comando della federazione nazionale. L’uomo è anche l’admin della Costantini SRL, impresa attiva nella climatizzazione ed ha contribuito con il Progetto Vita alla diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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