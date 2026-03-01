Chi è il fidanzato di Stefania Costantini No non è Amos Mosaner | chi è Domenico Dalla Santa giocatore di hockey

Domenico Dalla Santa è un giocatore di hockey sul ghiaccio. È il fidanzato di Stefania Costantini, atleta che ha conquistato l’oro olimpico a Pechino nel 2022 in coppia con Amos Mosaner. La coppia ha anche ottenuto una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina. La loro relazione è stata resa nota pubblicamente.

Stefania Costantini ha vinto l'oro olimpico a Pechino nel 2022, in coppia con Amos Mosaner e i due sono stati protagonisti anche a Milano Cortina, dove hanno vinto poi la medaglia di bronzo. Sui social Stefania ha sempre più seguito, è ammirata per la sua tenacia e idolatrata per la sua bellezza, su Instagram vanta oltre 300 mila follower. Stefania Costantini si è tolta tante soddisfazioni ed il feeling in pista con Amos Mosaner è piuttosto importante. Parte del pubblico immaginava che i due fossero una coppia anche nella vita privata, ma invece non è cosi. Stefania Costantini è fidanzata da oltre dieci anni con Domenico Dalla Santa, anch'egli uno sportivo e giocatore di hockey professionistico.

