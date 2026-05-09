Dario Costantini è l'uomo che da alcuni mesi è al fianco di Adriana Volpe, una conduttrice e showgirl nota per la sua riservatezza. La coppia ha evitato di condividere molti dettagli della loro relazione, anche se la presentatrice ha menzionato il compagno in alcune occasioni pubbliche. La sua presenza è stata confermata anche durante il soggiorno della Volpe nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha sorpreso la conduttrice.

Si chiama Dario Costantini l’uomo che da qualche tempo ha regalato il sorriso ad Adriana Volpe. Da sempre riservatissima, la conduttrice e showgirl ha parlato pochissime volte del compagno che è riuscita a sorprenderla mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. Chi è Dario Costantini. Imprenditore originario di Piacenza, Dario Costantini è una figura nota nel mondo delle piccole imprese italiane e dell’artigianato. Classe 1975, è presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e amministratore delegato della Costantini Srl, un’azienda che si occupa di impianti di climatizzazione. L’incontro con Adriana Volpe è avvenuto nel 2024 quasi per caso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Dario Costantini, il fidanzato di Adriana Volpe

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Adriana Volpe volta pagina nuovo amore segreto con Dario Costantini La verità che nessuno sa

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