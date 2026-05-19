Alessandra Giudicessa senza la gemella a Belve Crime | È ai domiciliari Dai film ai furti veri e l’arresto | Perché non sono una ladra – Il video

Durante una puntata di Belve Crime, una donna ha raccontato di essere agli arresti domiciliari, senza la gemella. La donna ha spiegato di essere passata dai ruoli di attrice in film a coinvolgimenti in furti reali, precisando di non essere una ladra. La conversazione si è svolta nello studio di fronte a una telecamera, mentre la trasmissione andava in onda martedì 19 maggio alle 21.

Sullo sgabello di Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 19 maggio alle 21.20 su Rai 2, si accomoda Alessandra Giudicessa, una delle due gemelle cleptomani rese celebri dai film «Come un gatto in tangenziale» di Riccardo Milani. Un copione che, nel suo caso, ricalca quasi alla lettera la biografia: lei e la sorella Valentina hanno davvero fatto del furto un mestiere, cresciute con un padre che campava di rapine. Il successo cinematografico, però, non ha riscritto il finale. «I soldi sono finiti subito. Ci siamo ritrovate come prima, anzi, pure peggio. Perché alla fine ci sono arrivate tutte le denunce della gente che, guardando il film, poi si è ricordata che eravamo andate a rubare davvero. 🔗 Leggi su Open.online

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