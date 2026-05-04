Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights | De Zerbi fa respirare gli Spurs

Il Tottenham ha conquistato una vittoria per 2-1 contro l'Aston Villa in trasferta, portandosi temporaneamente fuori dalla zona retrocessione. La partita si è conclusa con il team ospite che ha segnato due gol, mentre i padroni di casa sono riusciti a segnare un gol. L'incontro ha visto l'intervento di De Zerbi, che ha contribuito a far respirare gli Spurs.

Il Tottenham vince 1-2 in casa dell'Aston Villa e torna a respirare, portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. De Zerbi esulta grazie alle reti di Gallagher e Richarlison che rendono inutile quella di Buendia per i Villans. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights: De Zerbi fa respirare gli Spurs Notizie correlate Tottenham, svolta De Zerbi: contratto di 5 anni per salvare gli SpursClamoroso ribaltone al Tottenham: il club londinese, precipitato a un solo punto dalla zona retrocessione, ha interrotto il rapporto con Igor Tudor... Leggi anche: Tottenham-De Zerbi: si può fare. Gli Spurs attendono la conferma in giornata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aston Villa-Tottenham 1-2: gol e highlights; Pronostico Aston Villa-Tottenham Hotspur: analisi e probabili formazioni 03/05/2026 Premier League; Premier League: il Tottenham lascia la zona retrocessione, lo United torna in Champions; Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights: De Zerbi fa respirare gli Spurs. Aston Villa 1-2 Spurs, De Zerbi’s Rescue Mission Finds MomentumAston Villa 1-2 Spurs, De Zerbi Sparks Survival Surge at Villa ParkSpurs Find Life in ChaosTottenham Hotspur’s season has often felt like a long argument with itself, full of noise, doubt and ... sports.yahoo.com Aston Villa 1-2 Tottenham: Premier League – as it happenedSpurs produced a display full of passion against much-changed Villa to jump out of the bottom three ... theguardian.com Il Tottenham rivede la luce: la squadra di De Zerbi batte l’Aston Villa e si porta +1 sul West Ham terzultimo che in questo momento sarebbe retrocesso, a tre giornate dalla fine gli Spurs hanno il destino nelle loro mani - facebook.com facebook #Premier -4 gg Duello continua #Arsenal (oggi vs Fulham) #City (Monday Night vs Everton) Il #Tottenham in trasferta vs Aston Villa (atteso dalla semi di ritorno vs Forest in EL) #Forest a a Londra vs Chelsea e #Westham a Brentford In 7 si contendono 2 posti i x.com