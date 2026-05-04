Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights | De Zerbi fa respirare gli Spurs

Da gazzetta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham ha conquistato una vittoria per 2-1 contro l'Aston Villa in trasferta, portandosi temporaneamente fuori dalla zona retrocessione. La partita si è conclusa con il team ospite che ha segnato due gol, mentre i padroni di casa sono riusciti a segnare un gol. L'incontro ha visto l'intervento di De Zerbi, che ha contribuito a far respirare gli Spurs.

Il Tottenham vince 1-2 in casa dell'Aston Villa e torna a respirare, portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. De Zerbi esulta grazie alle reti di Gallagher e Richarlison che rendono inutile quella di Buendia per i Villans. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights: De Zerbi fa respirare gli Spurs

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