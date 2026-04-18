Tottenham-Brighton 2-2 | highlights Xavi Simons illude De Zerbi poi la beffa al 95'

Il match tra Tottenham e Brighton si è concluso con un pareggio 2-2, regalando scene di emozioni intense fino all’ultimo secondo. Dopo una buona partenza, lo spettacolo si è acceso con un gol di Xavi Simons che ha illuso i padroni di casa, ma la squadra ospite ha trovato il pareggio nel finale, al 95°. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnarsi con intensità, culminando in una conclusione amara per il nuovo tecnico del Tottenham.

Si conclude con una beffa atroce il debutto casalingo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs non vanno oltre il 2-2 contro il Brighton e restano in piena zona retrocessione: Xavi Simons illude l'allenatore italiano, segnando con una perla a un quarto d'ora dalla fine, ma poi l'errore di Danso spiana la strada per il pareggio al 95' di Rutter. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tottenham-Brighton 2-2: highlights. Xavi Simons illude De Zerbi, poi la beffa al 95' Notizie correlate Leggi anche: Tottenham, crisi senza fine. Il Brighton pareggia all'ultimo minuto e beffa De Zerbi. Newcastle ko Igor Tudor del Tottenham punta a Xavi SimonsAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Micky van de Ven, Xavi Simons e Igor Tudor (foto di Justin Setterfield/Getty Images) L’allenatore ad... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tottenham - Brighton; Pronostico Tottenham-Brighton: analisi e probabili formazioni 18/04/2026 Premier League; Tottenham-Brighton, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; De Zerbi prima di Tottenham-Brighton: Se vinciamo pagherò una cena ogni settimana. Tottenham-Brighton: video, gol e highlightsAltro passo falso per il Tottenham, fermato sul 2-2 in casa dal Brighton nella 33^ giornata di Premier League. Gli Spurs vanno due volte avanti con Pedro Porro e con una perla di Xavi Simons, ma vengo ... sport.sky.it Tottenham-Brighton 2-2: primo punto per De Zerbi, che viene ripreso nel finale e non esce dalla zona retrocessioneSfuma la prima vittoria sulla panchina degli Spurs per il tecnico italiano ... msn.com Incubo Tottenham, si fa recuperare a tempo scaduto e resta al terzultimo posto in Premier League: col Brighton finisce 2-2 - facebook.com facebook Pareggiano il Tottenham contro il Brighton e prosegue la corsa alla salvezza A Porro e Simons, rispondono Mitoma e Rutter. Gli Spurs, ora a quota 31 punti in classifica, attendono i risultati di Nottingham e West Ham: la lotta salvezza si fa sempre più serrat x.com