Verdi e la cucina | due chef stellati per due cene esclusive

Due chef stellati, Massimo Spigaroli e Gennaro Esposito, preparano due cene esclusive ispirate a Giuseppe Verdi. Gli eventi si svolgono in due location diverse e sono rivolti a un pubblico di appassionati di musica e gastronomia. Entrambe le serate prevedono menu creati appositamente per celebrare il compositore piemontese. L'iniziativa coinvolge i due chef e il pubblico presente.

Due chef stellati, Massimo Spigaroli e Gennaro Esposito, uniscono i loro talenti per due cene esclusive dedicate a Giuseppe Verdi. L’iniziativa, promossa dalla community Teritoria presieduta da Alain Ducasse, si svolge tra l’Antica Corte Pallavicina in Bassa Parmense e il Grand Hotel et de Milan a Milano. La prima serata è fissata per il 26 marzo 2026 nelle storiche mura dell’Antica Corte Pallavicina, mentre la seconda appuntamento è previsto per il 29 aprile al ristorante Don Carlos all’interno del Grand Hotel et de Milan. Il costo della partecipazione è di 250 euro a persona, con accesso limitato e prenotazione obbligatoria. Radici storiche e continuità generazionale nella Bassa Parmense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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